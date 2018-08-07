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Terim'in sözlerinden sonra 3 transfer geliyor

Fatih Terim'in ''Aksiyon almalıyız'' sözleri üzerine Galatasaray Yönetimi üç transfer için düğmeye bastı.

Kaynak: Akşam
Terim'in sözlerinden sonra 3 transfer geliyor
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07 Ağustos 2018 10:14
'Ne yapacaksak çabuk aksiyon almalıyız' diyerek yönetimi de 'Transfer istiyorum' sinyali verdi.

Yönetim de Fatih Terim'in bu mesajı sonrası harekete geçti. Stoper listesinin zirvesinde Jason Denayer bulunuyor.

Belçikalı oyuncunun G.Saray'da oynamak istemesi Cim-Bom'un elini güçlendiriyor. Ndiaye için ise yönetim 9 Ağustos'u bekliyor. Premier Lig'de transfer döneminin sona ereceği tarih olan 9 Ağustos'tan sonra yönetim, Stoke City ile oyuncunun kiralanması konusunda görüşme yapılacak.

Emre Akbaba konusunda da Galatasaray'ın ısrarı sürüyor.



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