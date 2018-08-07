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'Ne yapacaksak çabuk aksiyon almalıyız' diyerek yönetimi de 'Transfer istiyorum' sinyali verdi.Yönetim de Fatih Terim'in bu mesajı sonrası harekete geçti. Stoper listesinin zirvesinde Jason Denayer bulunuyor.Belçikalı oyuncunun G.Saray'da oynamak istemesi Cim-Bom'un elini güçlendiriyor. Ndiaye için ise yönetim 9 Ağustos'u bekliyor. Premier Lig'de transfer döneminin sona ereceği tarih olan 9 Ağustos'tan sonra yönetim, Stoke City ile oyuncunun kiralanması konusunda görüşme yapılacak.Emre Akbaba konusunda da Galatasaray'ın ısrarı sürüyor.