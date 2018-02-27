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Terim'in Rodrigues ve Feghouli etkisi!

Fatih Terim'in göreve gelmesiyle Galatasaray'da Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli coştu. İki yıldız da tecrübeli teknik adamla takımı gol yollarında ayağa kaldırdı.

Kaynak: Milliyet
Terim'in Rodrigues ve Feghouli etkisi!
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27 Şubat 2018 05:39
Galatasaray'da lig yarışında zirve iddiasını tüm gücüyle devam ederken, iki yıldızın ismi son haftalarda öne çıkıyor. Garry  Rodrigues ile Sofiane Feghouli, özellikle Fatih Terim yönetiminde coşmaya başladı.

17. haftadan itibaren Terim ile çalışan iki yıldız, hem ilk 11'e adını yazdırdı hem de takımın gol yükünü sırtladı. Rodrigues gerçek potansiyelini ilk kez böylesine gösterirken, Feghouli de Valencia'daki başarılı günlerine döndü.

Son 5-0'lık Bursaspor galibiyetinde de bu iki ismin başarılı görüntüsü alkış aldı. Rodrigues, toplamda 22 lig maçında 5 gol 9 asistle oynadı. Terim ile Rodrigues'in rakamları ise daha farklı bir boyuta ulaştı. 24 yaşındaki yıldız, bu 5 golün 4'ünü ve 9 asistin 8'ini tecrübeli çalıştırıcıyla buldu.

Bazen serbest adam

Feghouli de Terim yönetiminde 7 maçta hep ilk 11'de oynarken, toplamda 4 gol 5 asist, Terim döneminde de 2 gol 1 asistle oynadı.

Fatih Terim'in sisteminde 4-2-3-1 oynayan Galatasaray'da sol kanat Garry Rodrigues'e sağ kanat Feghouli'ye emanet. Bu iki oyuncu zaman zaman da serbest rolde görev yapıyor.



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