Terim'in oyunculardan isteği! 'Hatalarınızı...'

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugünkonuk olacakteknik direktör Fatih Terim, 3 puan istiyor. Tecrübeli teknik adam, Porto dönüşü uçakta saatlerce kurmayları ile konuşup, takımın durumunu ve kırmızı-beyazlıların analizini masaya yatırdı. Akdeniz ekibi karşısında uygulanacak taktik için kağıt üzerinde çalışmalar yapan sarı-kırmızılı teknik heyetin, puan kaybına tahammülü yok ve en doğru oyuncu grubu ile bu deplasmandan mutlu dönmek istiyor.Futbolcularıyla da bir görüşme gerçekleştiren 65 yaşındaki çalıştırıcı, "Portekiz'de skor olarak istediğimizi alamadık belki ama oyun olarak iyiydik. Doğru yaptığımız şeyleri tekrarlayalım, hatalarımızı ise tekrarlamayalım. Özellikle müsabaka içerisinde yaptığımız doğrular şunlar. Takım halinde hareket etmek, rakibe baskı uygulamak ve oyun disiplininden korkmamak. Bunu ilk önce Antalyaspor maçında da tekrarlamanızı ve daha sonra da tüm sezona yaymanızı istiyorum.Yapılmasını istemediğim şey ise hücum varyasyonlarımızın, bireysel hatalar yaparak önüne geçmemeniz. Herkes bu anlamda daha kontrollü ve arkadaşlarıyla yardımlaşarak hareket etsin" ifadelerini kullandı.G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi, bunun yanında liderliğini de sürdürüp, son 3 maçtır kaybettiği deplasman maçlarına da son vermek istiyor. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde de Portekiz deplasmanında puan çıkaramamıştı.Ayrıca Aslan, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçında cezası nedeniyle oynayamayan Badou Ndiaye, Antalyaspor mücadelesinde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en büyük kozu olarak gürülüyor. Dinlenmiş durumda olan Mariano da Akdeniz ekibi karşısında sarı-kırmızılı teknik heyetin güvendiği isim.