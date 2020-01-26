'Terim'in istediği en az 10 kişi alınmadı'

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'da gol kralı olduktan sonraki sezon ayrılan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis ile ilgili bir iddia paylaştı.Toroğlu, Gomis'in gol kralı olduktan sonra kulüpten maaşına zam istemesi ve bazı disiplinsiz davranışları nedeniyle Fatih Terim tarafından açıkça istenmediğini bildiğini iddia etti.Toroğlu canlı yayında Gomis olayıyla ilgili, "" sözlerini kullandı.