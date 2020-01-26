"Terim'in istediği en az 10 kişi alınmadı"

Erman Toroğlu, ASpor'daki canlı yayında Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılışı ile ilgili iddia ortaya attı.

Haber; Sporx.com
'Terim'in istediği en az 10 kişi alınmadı'
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26 Ocak 2020 01:01
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'da gol kralı olduktan sonraki sezon ayrılan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis ile ilgili bir iddia paylaştı.

Toroğlu, Gomis'in gol kralı olduktan sonra kulüpten maaşına zam istemesi ve bazı disiplinsiz davranışları nedeniyle Fatih Terim tarafından açıkça istenmediğini bildiğini iddia etti.

Toroğlu canlı yayında Gomis olayıyla ilgili, "Bir gün Fatih Terim yöneticilerle bir yemekte bir araya geliyor. Açıkça Gomis'i istemiyorum diyor. İyi de kimi alacağız diyor yöneticiler. Benim planım var, şu şu şu diye anlatıyor Terim. Fatih Terim'in 10 tane söylediği isim de alınmıyor" sözlerini kullandı.

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