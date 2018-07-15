  •  
    Transfer teklifleri gelen Fabri giderse yerine o...
  •  
    Cenk Tosun'dan itiraf; "Beşiktaş'ta kalsaydım.."
  •  
    Atletico istedi, Freiburg fiyatını belirledi! Teklif
  •  
    Hazard gemileri yaktı! 'Gitmek istediğim yer...'
  •  
    Bu kez Süper Lig'in yeni takımına imzayı attı!

Terim'in imdadına Celil Yüksel yetişti

Fernando'yu yedekleyecek bir Türk oyuncu arayan Fatih Terim'in yardımına Celil Yüksel yetişti.

Terim'in imdadına Celil Yüksel yetişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2018 11:06
Fatih Terim, İsviçre kampında genç oyuncu Celil'in performansından memnun kaldı.

Fernando'yu yedekleyecek bir Türk oyuncu arayan Fatih Terim'in yardımına Celil Yüksel yetişti.

Genç oyuncu, İsviçre kampında gösterdiği performansla A takım için iyi bir yedek olacağını gösterdi.

Sol ayaklı olan ve sol bekte de oynayabilen Celil'in Terim tarafından UEFA'ya verilecek isim listesinde yer alması bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için