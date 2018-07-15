Terim'in imdadına Celil Yüksel yetişti

Fatih Terim, İsviçre kampında genç oyuncu Celil'in performansından memnun kaldı.
Fernando'yu yedekleyecek bir Türk oyuncu arayan Fatih Terim'in yardımına Celil Yüksel yetişti.
Genç oyuncu, İsviçre kampında gösterdiği performansla A takım için iyi bir yedek olacağını gösterdi.
Sol ayaklı olan ve sol bekte de oynayabilen Celil'in Terim tarafından UEFA'ya verilecek isim listesinde yer alması bekleniyor.
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Fernando'yu yedekleyecek bir Türk oyuncu arayan Fatih Terim'in yardımına Celil Yüksel yetişti.
Genç oyuncu, İsviçre kampında gösterdiği performansla A takım için iyi bir yedek olacağını gösterdi.
Sol ayaklı olan ve sol bekte de oynayabilen Celil'in Terim tarafından UEFA'ya verilecek isim listesinde yer alması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın