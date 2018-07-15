Terim'in imdadına Celil Yüksel yetişti

Fatih Terim, İsviçre kampında genç oyuncu Celil'in performansından memnun kaldı.Fernando'yu yedekleyecek bir Türk oyuncu arayan Fatih Terim'in yardımına Celil Yüksel yetişti.Genç oyuncu, İsviçre kampında gösterdiği performansla A takım için iyi bir yedek olacağını gösterdi.Sol ayaklı olan ve sol bekte de oynayabilen Celil'in Terim tarafından UEFA'ya verilecek isim listesinde yer alması bekleniyor.