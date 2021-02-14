Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandıkları maç sonrası bir fotoğraf ile gurur duyduğunu söyledi.
Terim, "Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor. Çağlar ile Ozan yan yana. İnsan gurur duyuyor." dedi.
Deneyimli teknik adam, "Şans verdiğim gençlerin bazıları Premier Lig'de oynuyor, bazıları Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da... Kerem Aktürkoğlu da böyle bir yetenek!" ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Terim'in 'Gurur duyuyorum' dediği fotoğraf:
Terim, "Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor. Çağlar ile Ozan yan yana. İnsan gurur duyuyor." dedi.
Deneyimli teknik adam, "Şans verdiğim gençlerin bazıları Premier Lig'de oynuyor, bazıları Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da... Kerem Aktürkoğlu da böyle bir yetenek!" ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Terim'in 'Gurur duyuyorum' dediği fotoğraf:
Çağlar Söyüncü & Ozan Kabak 🔴🔵 pic.twitter.com/qNKIDrhyPv
— Sporx (@sporx) February 13, 2021