Terim'in 'Gurur duyuyorum' dediği fotoğraf

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Terim'in 'Gurur duyuyorum' dediği fotoğraf
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14 Şubat 2021 18:49
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandıkları maç sonrası bir fotoğraf ile gurur duyduğunu söyledi.

Terim, "Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor. Çağlar ile Ozan yan yana. İnsan gurur duyuyor." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Şans verdiğim gençlerin bazıları Premier Lig'de oynuyor, bazıları Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da... Kerem Aktürkoğlu da böyle bir yetenek!" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in 'Gurur duyuyorum' dediği fotoğraf:



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