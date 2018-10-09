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Terim'in en büyük keşkesi; Krzysztof Piatek

Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği Krzysztof Piatek, performansıyla Fatih Terim'in en büyük ''keşke''lerinden biri oldu.

Kaynak: Takvim
Terim'in en büyük keşkesi; Krzysztof Piatek
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09 Ekim 2018 09:08
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Genoa'da forma giyen Krzysztof Piatek'e yanıyor. Tecrübeli teknik adam sezon başında, Polonyalı golcünün alınması için de yönetime rapor vermişti.

Piatek için Genoa ile yarışa giren G.Saray'da o dönemde Gomis'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmemişti.

Polonyalı golcü, bu nedenle 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine giderken, geride kalan 7 haftada inanılmaz bir performans gösterdi.

Serie A'da forma giydiği 7 maçın tamamında gol atarak 9 gole ulaştı.

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