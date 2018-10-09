Terim'in en büyük keşkesi; Krzysztof Piatek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Genoa'da forma giyen Krzysztof Piatek'e yanıyor. Tecrübeli teknik adam sezon başında, Polonyalı golcünün alınması için de yönetime rapor vermişti.
Piatek için Genoa ile yarışa giren G.Saray'da o dönemde Gomis'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmemişti.
Polonyalı golcü, bu nedenle 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine giderken, geride kalan 7 haftada inanılmaz bir performans gösterdi.
Serie A'da forma giydiği 7 maçın tamamında gol atarak 9 gole ulaştı.
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Piatek için Genoa ile yarışa giren G.Saray'da o dönemde Gomis'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmemişti.
Polonyalı golcü, bu nedenle 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine giderken, geride kalan 7 haftada inanılmaz bir performans gösterdi.
Serie A'da forma giydiği 7 maçın tamamında gol atarak 9 gole ulaştı.
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