Terim'in en büyük keşkesi; Krzysztof Piatek

'da forma giyen'e yanıyor. Tecrübeli teknik adam sezon başında, Polonyalı golcünün alınması için de yönetime rapor vermişti.Piatek için Genoa ile yarışa giren G.Saray'da o dönemde Gomis'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmemişti.Polonyalı golcü, bu nedenle 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine giderken, geride kalan 7 haftada inanılmaz bir performans gösterdi.Serie A'da forma giydiği 7 maçın tamamında gol atarak 9 gole ulaştı.