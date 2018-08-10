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ısrarının nedeni belli oldu. Galatasaray teknik heyeti, Alanyasporlu yıldız oyuncuyu özellikle etkili şutları nedeniyle kadroya katmak istiyor.TFF Süper Kupa'daki Akhisar maçında rakip kaleye doğru dürüst şut atamadıklarını tespit eden sarı-kırmızılıların bu nedenle Emre'nin transferini zorunlu gördükleri belirlendi.Takımda bu özelliğe sahip herhangi bir ismin bulunmamasının kendilerine büyük bir handikap yarattığını belirleyen teknik kadronun bu yüzden Emre için ısrarlı olduğu aktarıldı.Emre Akbaba'nın transferiyle beraber bu sorunun ortadan kalkacağını düşünen teknik ekip, gelir gelmez yetenekli oyuncuyu 11'e monte etmeyi düşünüyor. Diğer taraftan Galatasaray yıldız futbolcu için Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Emre'nin de kulübüyle yeniden görüşüp Galatasaray'a transferinde önünün açılmasını isteyeceği ifade edildi.