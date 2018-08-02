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'ın gündemini sıkça meşgul edenkonusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan, Galatasaray ve Everton'ın da gündemindeki Mina içinsona geldi.İngiliz ve İspanyol basınına yansıyan haberde, Barcelona'nın oyuncuyu bonservisiyle bırakmak istediği için Manchester United'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Manchester United, Katalan ekibine Mina'nın bonservisi içinönerdi.Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Leicester City'den Harry Maguire'nin transferini istemiş ancak Leicester yapılan tekliflerin tümünü geri çevirmişti. MANU, Maguire için olumsuz yanıt alınca Mina'nın peşine düşmüştü.Manchester United'ın bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.