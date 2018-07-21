Terim'im Devler Ligi hesabı! En az 120 km...

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Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre-Montrö kampında devam edenetkileri de kendini gösteriyor. Geçtiğimiz sezon Tudor yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılar farklı bir takım planlaması ve taktik ile hazırlanırken bu yıl ise Terim ile birlikte bambaşka bir hazırlık süreci yaşanıyor.Şampiyonlar Ligi için takımını hazır hale getirebilmek amacıyla deneyimli teknik adam, bir hayli ağır tempoda kondisyon yüklemesi yapıyor. Dev rakiplerle mücadele etmek için onlardan daha fazla efor sarf etmek gerektiğine inanan Terim ve kurmayları oyuncularının fizik durumunu da üst seviyeye çekmek için çalışıyor.Zürih kampı ile başlayan, sonrasında Montrö kampı ile devam eden hazırlıklarda Terim'in 3 parolası var…İmparator oyuncularının ilk etapta koşu mesafelerini yükseltmek için çaba harcıyor. Geçtiğimiz sezon maç başına 112 km'yi bulan mesafeler Terim'e göre Şampiyonlar Ligi'nde takımı yaya bırakır. Bu ortalamayı 120 km seviyesine yükseltmek adına ekibi ile birlikte kolları sıvayan Terim, bir hayli mesafe kat etti. Oyuncularını 2. kamp döneminde istediği seviyeye ulaştırmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı, eylül ayındaki Devler Ligi maçlarında ise istediği seviyede bir takım bekliyor.İmparator oyuncularının ilk etapta koşu mesafelerini yükseltmek için çaba harcıyor. Geçtiğimiz sezon maç başına 112 km'yi bulan mesafeler Terim'e göre Şampiyonlar Ligi'nde takımı yaya bırakır. Bu ortalamayı 120 km seviyesine yükseltmek adına ekibi ile birlikte kolları sıvayan Terim, bir hayli mesafe kat etti. Oyuncularını 2. kamp döneminde istediği seviyeye ulaştırmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı eylül ayındaki Devler Ligi maçlarında ise istediği seviyede bir takım bekliyor.Hücum felsefesinin bir detayı da saha içine daha iyi yayılan ve topun, rakibin durumuna göre alan paylaşan bir takım olmak. Geçen sezon bu konuda tam olarak istediğini alamayan Terim bu kez sezon öncesinde bu konunun üzerinde duruyor. Özellikle savunma hattını daha öne çıkarıp, sağ ve sol bekini de kanat oyuncusu gibi kullanmak isteyen Terim, alan daraltarak rakiplerini de etkisiz hale getirmek istiyor.