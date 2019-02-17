Terim'den uyarı: 'Hobi, fobi dinlemem'

Teknik DirektörüKasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.Terim'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Herkesin dilinde deplasman fobisi var! Neymiş bu deplasman fobisi. Biz Galatasaray'ız. İç saha dış saha fark etmez. Her şartta kazanmak için oynarız... Hobi-fobi dinlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.Terim, Kasımpaşa maçının taktiği ile ilgili olarak ise, "Kasımpaşa son haftalarda istenilen düzeyde değil. Ancak tehlikeli oyuncuları var. Maça baskılı başlamalıyız. İlk dakikalarda skor bulmalıyız" diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, "Başakşehir'den önce oynuyoruz. Bizim galibiyetimiz onları psikolojik olarak rahatsız edecektir. Bu yüzden zirve yarışında hata yapmamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.