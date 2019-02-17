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Terim'den uyarı: "Hobi, fobi dinlemem"

Fatih Terim'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Deplasman fobimiz varmış! Hobi-fobi dinlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında kayıp istemiyorum" şeklinde uyarılarda bulundu.

Kaynak: Takvim
Terim'den uyarı: 'Hobi, fobi dinlemem'
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17 Şubat 2019 08:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Terim'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Herkesin dilinde deplasman fobisi var! Neymiş bu deplasman fobisi. Biz Galatasaray'ız. İç saha dış saha fark etmez. Her şartta kazanmak için oynarız... Hobi-fobi dinlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İLK DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ

Terim, Kasımpaşa maçının taktiği ile ilgili olarak ise, "Kasımpaşa son haftalarda istenilen düzeyde değil. Ancak tehlikeli oyuncuları var. Maça baskılı başlamalıyız. İlk dakikalarda skor bulmalıyız" diye konuştu.

RAKİBİN PSİKOLOJİSİNİ BOZALIM

Tecrübeli teknik adam, "Başakşehir'den önce oynuyoruz. Bizim galibiyetimiz onları psikolojik olarak rahatsız edecektir. Bu yüzden zirve yarışında hata yapmamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

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