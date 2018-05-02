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yenerek zirvede rahat bir nefes alanartık camia da şampiyonluk için geri sayıma başladı. Akhisar, Yeni Malatya ve Göztepe karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda en temkinli isim ise teknik direktör Fatih Terim.2-0'lık galibiyetin ardından takımın sevincine ortak olan İmparator, oyuncularından ise sadece o gün galibiyet sevinci yaşayıp sonrasında yola kaldıkları yerden devam etmelerini söyledi. Terim, dün de idmanda oyuncularına "Daha şampiyon olmadık" diyerek kendilerine gelmeleri gerektiğini söyledi. Önlerinde 3 zorlu maç olduğunu yineleyen Terim, sadece oyuncularına değil, teknik ekibine de bu konuda uyarılarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:"Bu galibiyete ben de elbette sevindim ancak bu sevincimizin uzamaması lazım. Daha önümüzde 3 maç var. Henüz şampiyon olmadık. Bu 3 maçtan 9 puan almamız gerekiyor. Bundan sonra açıklamalarımıza dikkat edelim. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlara özen gösterelim. Biz henüz şampiyon değiliz. Maçlar oynanmadan kazanılmaz.3 rakibimizin de kendilerine göre hedefleri var. Bunun için sahada her maçımız derbi gibi hareket etmeliyiz. Önümüzde şampiyonluk için 270 dakika var. Bu sürenin sonunda 9 puan toplamamız gerekiyor. Son düdük çalana kadar konsantrasyonumuz tam olmalı."