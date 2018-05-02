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Terim'den uyarı; "Daha şampiyon olmadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımına yarışın daha bitmediğini hatırlattı.

Kaynak: Vatan
Terim'den uyarı; 'Daha şampiyon olmadık'
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02 Mayıs 2018 05:03
Beşiktaş'ı yenerek zirvede rahat bir nefes alan Galatasaray'da artık camia da şampiyonluk için geri sayıma başladı. Akhisar, Yeni Malatya ve Göztepe karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda en temkinli isim ise teknik direktör Fatih Terim.

'HERKES DİKKAT ETSİN'

2-0'lık galibiyetin ardından takımın sevincine ortak olan İmparator, oyuncularından ise sadece o gün galibiyet sevinci yaşayıp sonrasında yola kaldıkları yerden devam etmelerini söyledi. Terim, dün de idmanda oyuncularına "Daha şampiyon olmadık" diyerek kendilerine gelmeleri gerektiğini söyledi. Önlerinde 3 zorlu maç olduğunu yineleyen Terim, sadece oyuncularına değil, teknik ekibine de bu konuda uyarılarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Bu galibiyete ben de elbette sevindim ancak bu sevincimizin uzamaması lazım. Daha önümüzde 3 maç var. Henüz şampiyon olmadık. Bu 3 maçtan 9 puan almamız gerekiyor. Bundan sonra açıklamalarımıza dikkat edelim. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlara özen gösterelim. Biz henüz şampiyon değiliz. Maçlar oynanmadan kazanılmaz.

SON DÜDÜĞE KADAR!

3 rakibimizin de kendilerine göre hedefleri var. Bunun için sahada her maçımız derbi gibi hareket etmeliyiz. Önümüzde şampiyonluk için 270 dakika var. Bu sürenin sonunda 9 puan toplamamız gerekiyor. Son düdük çalana kadar konsantrasyonumuz tam olmalı."



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