Terim'den 'TL' çıkışı; 'Hakkınızı yedirmem'

Dövizle yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na dönecek olmasından dolayı futbolcuların kafasında belirsizlik bulunurken, öğrencilerini ilk rahatlatan isim,Teknik Direktörüoldu.Türk parasının korunmasıyla ilgili alınan karar sonrasında, yerli teknik adam ve futbolcuların sözleşmelerinin Türk Lirası cinsinden yapılacak olmasının dert edilmemesini isteyen Terim, Türk asıllı oyuncularla bu konuda bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam, konuştuğu futbolcularına, "Hakkınızı yedirmeyeceğim" diye güvence verdi.Terim'in bu ifadesi, oyuncuların olası kayıplarının bir şekilde telafi edileceği şeklinde yorumlandı. Sarı-kırmızılıların teknik patronunun, kulüp yönetimiyle bu konuda bir görüşme yaptığı, bunun ardından futbolcularla görüşerek garanti verdiği ileri sürüldü. Terim'in, futbolcuların motivasyonunun bozulmasını istemediği, sadece lige ve Avrupa'ya konsantre olarak başarının devam etmesini amaçladığı belirtildi.Galatasaray'da kur düzenlemesiyle beraber Selçuk İnan, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş'ün tavırları merak ediliyordu. Terim'in bu çıkışıyla beraber sözleşmeleri TL'ye çevrilecek futbolcular, kulüp sayesinde zarar etmeyecek.