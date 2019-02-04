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Terim'den Serdar Aziz'e; "Çok başarılı ol"

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından milli futbolcu ile Fatih Terim'in arasındaki diyalog ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Terim'den Serdar Aziz'e; 'Çok başarılı ol'
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04 Şubat 2019 01:16
Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile teknik direktör Fatih Terim'in arasında geçen konuşma ortaya çıktı.

"ÜSTÜMDE EMENEĞİNİZ ÇOK"

Beyaz Futbol'un haberine göre; Serdar Aziz, Terim'e "Teşekkürler hocam. Benim üstümde ne kadar çok emeğiniz olduğunu biliyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır, hakkınızı helal edin. Başarılar dilerim." şeklinde mesaj attı.

"BENDEKİ YERİN BAŞKA"

Fatih Terim'in ise, "Evladım seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim, hem futbolculuğuna hem de insanlığına değer veriyorum. Bendeki yerin her zaman başkadır, öyle de kalacaktır. Çok çok başarılı olmanı isterim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim." diye yanıt verdiği iddia edildi.



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