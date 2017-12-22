Terim'den Özbek'e; 'Cevabımız belli'

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi başladı. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ayrıntıları merak ediliyordu.Dün akşam sportif direktör Cenk Ergün'le bir araya gelen Başkan Özbek, saatler 22.30'u gösterirken Fatih Terim'i telefonla arayıp,diyerek teklifini yaptı. Terim ise,sözleriyle olumlu yanıt verdi. Toplam 15 dakika süren ve para konuşulmayan görüşme sonucunda anlaşma KAP'a da bildirildi.Dursun Özbek: "İstersen devre arasında başla..."Fatih Terim: "Göztepe maçında takımın başında olacağım. Galatasaray'ın artık tek puan bile kaybetmesine asla tahammülüm yok"Fatih Terim Galatasaray'da Florya'nın anahtarını isteyecek. Terim yıllardır birlikte çalıştığı ekibi de kendisiyle beraber getirecek. Bu nedenle bazı isimler ile yollar ayrılacak.Bu isimlerin başında Cenk Ergün geliyor. Sportif direktörlük görevi artık devam etmeyecek. İsterse eski pozisyonunda çalışacak. İdari menajerlik görevine ise Şükrü Hanedar getirilecek.Florya Metin Oktay Tesisleri'nin mevcut müdürü Mehmet Keçe... Dursun Özbek'in sahip olduğu Point Oteli'nde satın alma müdürü olarak çalışıyordu. Yolcular arasında o da var. Fatih hoca'nın yıllardır yanından ayırmadığı Fahri Yılmaz Florya Tesisleri'nin yeni müdürü olacak.Hasan Tankaya futbol takımının basın sorumlusu gidecek bir başka isim de o... Hasan Tankaya'nın yerine Terim'in çok güvendiği Hande Sümertaş gelecek.Alt yapı sorumulusu Emrah Bayraktar ile Fatih İbradı'nın arasının iyi olmadığı konuşuluyor.Fatih İbradı Galatasaray'da uzun dönem alt yapı sorumlusu olarak çalıştı. Fatih İbradı Emrah Bayraktar ile birlikte çalışmak istemiyor. Terim'in ekibinde yer alan Bülent Bayraktar'ın da sağlık ekibinin başına gelmesi bekleniyor.