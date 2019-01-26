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Terim'den net transfer mesajı! "Artık istiyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yöneticilere "Alan ve Tetteh için tüm şartları zorlayalım... Forvet olmadan şampiyonluk çok zor. Onlar olmazsa gereğine bakarız" dedi.

Kaynak: Takvim
Terim'den net transfer mesajı! 'Artık istiyorum'
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26 Ocak 2019 08:40
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den yönetime transfer isteklerini net bir şekildei letti.

"ZAMANIMIZ DARALIYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda, "Transferlerin kolay sonuçlanmadığını biliyorum. Ancak zamanımız daralıyor. Alan ve Tetteh transferlerinin bitirilmesini istiyorum. İki isim de benim sistemime göre" dedi.

ZOR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

Terim, "Onlar için tüm şartları zorlayalım. Gerekli fedakarlıkları yapalım. Forvet transferi yapmadan şampiyonluk çok zor. Bunu sadece ben değil tüm Galatasaray camiası biliyor" ifadelerini kullandı.

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