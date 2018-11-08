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Terim'den Muslera'ya uyarı; "Kendine gel"

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, derbiden sonra Schalke maçında da hata yapınca Fatih Terim'den uyarı aldı.

Kaynak: Takvim
Terim'den Muslera'ya uyarı; 'Kendine gel'
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08 Kasım 2018 04:46
Galatasaray'da son günlerin formsuz ismi Fernando Muslera, Schalke maçında yaptığı hatayla takımının geriye düşmesine neden olmuştu.

Bilindiği gibi ligde cuma günü oynanan Fenerbahçe maçında da hatalar yapmıştı.

Nando, bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve Antalya maçında da büyük hatalar yaptı.

Fatih Terim'in Taffarel'e, "Söyle ona artık kendine gelsin" dediği öğrenildi.


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