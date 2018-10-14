ÜÇ GÜN ARAYLA MAÇ VAR

"SİZE İNANCIM TAM"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Donk'un attığı golle mağlup eden ve liderliğini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 19 Ekim Cuma günü karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına cumartesi günü devam etti.Milli takımlarda bulunan oyuncularından eksik olarak Bursaspor mücadelesine hazırlanan Galatasaray'ı milli aradan sonra yoğun bir maç temposu bekliyor... İlk önce ligde Bursaspor'u konuk edecek olan Cim Bom, ardından Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.24 Ekim'de D Grubu üçüncü maçında Schalke 04'ü Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak olan Galatasaray, ardından 28 Ekim Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.10 günde 3 zorlu maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, cumartesi günü idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Öğrencilerine uyarılarda bulunan İmparator, üç maçtan da galibiyetle ayrılmaları gerektiğinin altını çizdi ve şunları söyledi:"Milli aradan sonra zorlu bir periyot bizi bekliyor… Bursaspor maçından sonra Schalke ve ardından Yeni Malatyaspor'la oynayacağız. Neredeyse üç günde bir maça çıkacağız ve bu süreçte hepinizin hazır olmasını istiyorum. Herkes kendini her an oynayacakmış gibi hazır tutsun. Bütün oyuncuların takıma katkı sağlamasını istiyorum. Üç maçı da kazanmalı ve yolumuza iki kulvarda da kayıpsız olarak devam etmeliyiz. Bunu başaracağınıza da olan inancım tam."