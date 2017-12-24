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Terim'den futbolcularına mesaj; "Hepiniz eşitsiniz"

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, futbolcularına, "Benim için hepiniz eşitsiniz. Galatasaray formasını, hak eden giyer. Çok çalışan her oyuncuya şans veririm" dedi.

Kaynak: Hürriyet
Terim'den futbolcularına mesaj; 'Hepiniz eşitsiniz'
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24 Aralık 2017 06:45
Fatih Terim'in dönüşü G.Saray'ın küskünlerine ilaç oldu. Tudor, bazı isimlere bir türlü ısınamamış, takım adeta 'oynayanlar ve oynamayanlar' diye ayrılmıştı. Terim'in, "Kadroda olsa, Göztepe maçında oynatacaktım" dediği Hakan Balta, TFF'ye verilen listeye dahi alınmazken, Selçuk, Donk, Eren ve Sinan ya çok az şans bulmuş ya da hiç oynatılmamıştı.

"ÖNCE TAKIMI DÜŞÜNÜN"

Yeni teknik direktör Fatih Terim bu oyuncuların hepsine umut ışığı oldu. Önceki gün imzayı attıktan sonra Florya'ya giden Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi.

Beyaz bir sayfa açtıklarını belirten Terim, "Benim için hepiniz eşitsiniz. Galatasaray formasını hak eden giyer. Çok çalışan, kendinden önce takımı düşünen her futbolcuya şans veririm" diye konuştu.

BÜYÜK MORAL KAZANDILAR

Bu sözler Selçuk, Donk, Eren ve Sinan'a büyük moral verirken, bu oyuncuların son 2 gündür antrenmanlardaki performanslarının ve tavırlarının olumlu yönde değiştiği belirtildi.



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