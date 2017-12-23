Florya Metin Oktay Tesisleri'ne saat 10:00'a doğru giriş yapan ve başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek tarafından karşılanan Fatih Terim, oyuncularla bir araya geldi. Daha önce çalıştığı Selçuk, Muslera, Hakan Balta ile Milli Takım'dan talebeleri Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin'e, "Nerede kalmıştık çocuklar?" diye takılan Fatih Terim, yabancı oyuncular ile sıcak bir şekilde selamlaştı ve sonra eşofmanlarını giyerek, antrenmanı yönetti.Fatih Terim'in medya ile ilişkilerini yürütecek ekibi belli oldu. Hande Sümertaş Terim'le iletişimi sağlayacak. Terim'in önceki dönemlerinde tesis müdürlüğü yapan Fahri Yılmaz ve altyapının başında olan Fatih İbradı'nın Florya'daki yeni düzende görev almaları kesinleşti ancak görev tanımları henüz kesinleşmedi. Terim'le daha önce Galatasaray ve Milli Takım'da idari menajer olarak çalışan Şükrü Hanedar ve sağlık kurulu başkanlığı yapan Bülent Bayraktar'ın durumları belirsiz. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ise Fatih Terim'in gelişi ile geri plana çekilmesi bekleniyor.Geçen sezon Adanaspor'u çalıştıran Levent Şahin, Milli Takım'da olduğu gibi Galatasaray'da da Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak. Muslera'nın performans düşüşünü dikkate alan Terim kaleci antrenörlüğü için tekrar Taffarel'e teklif götürdü ve olumlu yanıt aldı. Başkan Dursun Özbek'in ise Hasan Şaş'ın da teknik ekipte olmasını istediği öğrenildi.Fatih Terim etkisi ile Göztepe maçı için satışa çıkan 15 bin bilet jet hızıyla tükendi. Bu maça özel yurt dışından yüzlerce gurbetçinin Terim'in dönüşü için Türk Telekom Stadı'nda yerini alacağı öğrenildi. Bu sezon Fenerbahçe derbisinde 50 bini geçen Aslantepe, Göztepe mücadelesinde de kapalı gişe olacak.