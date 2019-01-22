HEDEF PATO!

Son olarak oynanılan Ankaragücü karşılaşmasında taraftarların "" tezahuratları sonrası Galatasaray yönetimi Dubai'de golcü avına çıkarken, teknik direktör Fatih Terim ve yönetim arasında yaşanılan diyalog ortaya çıktı.BİP Spor'un haberine göre, son aşamaya gelen Alan Carvalho transferi için Dubai'ye çıkartma yapan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedan'a teknik direktör Fatih Terim'in" dediği belirtildi.Alan Carvalho'nun yanında yönetimin bir diğer isteği de Alexandre Pato. Brezilyalı oyuncuyu 6 aylığına kiralamak isteyen Galatasaray, Tianjin Quanjian ile temas kurdu. Ancak bu transferde oyuncunun yıllık 10 milyon euroluk kazancı en büyük sorun.Sarı-kırmızılılar yıllık ücrette 5 milyon dolara kadar çıkarken, hedef Pato'yu da ikna edip 2 Brezilyalı forvetle İstanbul'a varmak.Ancak, Pato olmazsa Duabi'da adeta kamp yapan diğer Çin kulüpleriyle temas kuran Galatasaray yönetimi, başka bir isimle anlaşacak.