Terim'den ayrılık için 2 ret, 1 onay

Yeni sezon hazırlıkları için gerçekleştirilen İsviçre kampında birçok eksiği ortaya çıkan Galatasaray'da takviye çalışmaları devam ediyor. Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında getirdiği kısıtlama sebebiyle oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılar bazı yıldızların gözden çıkarılması gerekiyor.Başkan Mustafa Cengiz, her ne kadar "Oyuncularımızı satmayız" mesajı verse de adı geçen birçok futbolcuyu Florya'ya getirmek için takım içindeki bazı futbolcuları da satmak gerekecek. Bu noktada teknik direktör Fatih Terim yöneticilere bir rapor sunarak "kalıcı" bir ricada bulundu.Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in prensi olan ve takımın şampiyonluğunda çok büyük rol oynayan Garry Rodrigues'i astronomik bir teklif gelmedikçe kesinlikle satılmaması gerektiğini yetkililere iletti. Öte yandan birçok Avrupa kulübüyle ismi anılan Fernando Muslera'nın da satışının düşünülmesinin bile hata olacağının altını çizen Terim, Uruguaylı file bekçisini kesinlikle yanında istiyor. Galatasaray'da satışa en uygun isim olarak ise Sofiane Feghouli gözüküyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan, İsviçre kampında da ışık vermeyen Cezayirli futbolcunun 3 milyon 850 bin avroluk yıllık ücreti de bir hayli göze batıyor.Galatasaray'da bir başka sıkıntı ise Bafétimbi Gomis sebebiyle yaşanıyor. Geçen sezon attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Fransız yıldızın kamptaki halleri kafaları karıştırmıştı. Çalışma konusunda bir problem oluşturmasa da vücut dili olumsuz olan Gomis'in yönetimle yeniden masaya oturmak istediği ve sözleşmesinde iyileştirme talep ettiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim de bu konunun bir an önce netleşmesini istediğini yöneticilere bildirirken, Gomis ile kısa süre içinde sözleşmesiyle ilgili kesin görüşme yapılacağı bildirildi.