Terim'den Akbaba'ya; 'Sana güveniyorum'

Galatasaray'da sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı ilk kupa maçında Rize'ye golünü atan, ardından ligdeki Denizlispor sınavını da boş geçmeyen Emre Akbaba, bugünkü Konya deplasmanında da takımının en önemli kozu olacak.Hafta içindeki kupa mücadelesinde dinlendirilen yıldız futbolcu, yine Belhanda'nın yerine 11'de şans bulacak ve Falcao'ya yakın oynayacak.Konya yolculuğu öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yapan Terim'in, "Sana güveniyorum. Senden yine gol bekliyorum" diyerek inancını dile getirdiği öğrenildi.