Terim'den acı itiraf! Konsantrasyon sıfır...

Geçen sezon 'konsantrasyon' sloganıyla şampiyonluğa uzanan Galatasaray yeni sezona sıkıntılarla başladı.TFF Süper Kupa'yı penaltılarla Akhisar'a kaptıran sarı-kırmızılı takımda hem saha içinde hem saha dışında işler yolunda değil."Bazı oyuncularımızın çok konsantre olamadığı ortada. Ne kadar iyi ve yetenekli oyuncu olursan ol, atletik performans olarak üst seviyede olmanız lazım. Bazı oyuncuların fiziki eksikliği çok açık'' diyen Terim isim vermedi ama Gomis, Maicon ve Belhanda gibi hayal kırıklığı yaratan yıldızlarını ima etti.Zam isteğine olumsuz yanıt alan Gomis gol atamadığı 5 hazırlık maçının ardından Süper Kupa'da da döküldü. Kader penaltısını kaçıran Fransız forveti Feghouli dışında hiçbir takım arkadaşı teselli etmedi. Gomis kaprisleriyle yönetim ve teknik heyeti usandırdı, takım içinde huzursuzluğa yol açtı.Şampiyon olmuş oyuncularını pazarlayamayan sarı-kırmızılı kulüp transferde geç kaldı. Takviyelere ihtiyaç olsa da mali açıdan sıkıntılı olan Başkan Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yönetim, somut adımlar atamıyor. Başkan Yardımcısı Murat Ece istifasıyla isyan bayrağını çekti. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak dışında elini cebine atan yönetici yok!Ligde 29 gol atıp 5 asist yapan Gomis yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor ve ayrıca puan başına 5 bin Euro alıyor. Böyle bir anlaşmayı Gomis'e Katar ya Çin dışında hiçbir kulüp vermez. Talep de yok. Gomis'in yüksek ücret almasına rağmen golcülüğünü öne sürüp ekstra zam istemesi doğru değil. Yönetimin Gomis'in talebini reddetmesi doğru. Menajerinin gazına gelen Gomis'in isteksiz hali Galatasaray'a zarar veriyor. Yönetim Gomis'in huzursuzluğunu çözemez ise bu olumsuzluk tüm takıma yayılır.