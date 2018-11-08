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Terim ve Tedesco arasında transfer konuşması

Galatasaray'ın Schalke'ye 2-0 yenildiği maçtan sonra Terim ile Tedesco'nun transfer konuşması yaptığı kaydedildi.

Terim ve Tedesco arasında transfer konuşması
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08 Kasım 2018 10:20
Galatasaray'ın Schalke'ye 2-0 yenildiği maçtan sonra samimi bir şekilde sohbet eden iki teknik direktörün transfer konuşması yaptığı ortaya çıktı.

Alman gazetecilerin iddiasına göre Fatih Terim, Schalke'nin hocası Tedesco'ya "Konoplyanka'yı kullanmıyorsan kiralık olarak bize verin" teklifinde bulundu.

Tedesco ise "Bu çok ani bir teklif oldu. Şu an bir yanıt veremem" dedi.

Galatasaray'a karşı forma giymeyen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, bu sezon 8 maçta 2 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan Yevhen Konoplyanka santrafor ve forvet arkası da oynuyor.

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sarı-kırmızılılar Tudor döneminde de bu oyuncuya teklif yapmıştı



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