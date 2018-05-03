Terim ve Taffarel'in Muslera'ya büyük etkisi!

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Aslan şampiyonluğa yürürken kalesinde dedevleşiyor... Fatih Terim'in dönüşü ile birlikte kendine gelen Uruguaylı file bekçisinin performansı istatistiklerine de yansıdı.Igor Tudor yönetiminde 16 lig maçına çıkan Muslera kalesinde 21 gol görürken Terim'in gelişi ile birlikte işler de değişti. Fatih Terim'in takımın başında sahaya çıktığı 15 maçta kaleyi koruyan deneyimli file bekçisi sadece 11 gol yerken takımın da zirveye çıkmasına büyük katkıda bulundu. İşte Muslera'daki değişimin altında yatan sebepler:Taffarel, Fernando Muslera için sadece bir antrenör değil aynı zamanda bir dost, bir yaşam koçu. Claudio Taffarel'in yokluğunda yalnız kalan Muslera, onun dönüşü sonrasında saha dışında da kendine geldi ve motivasyonu daha da arttı.Fatih Terim, eski ekibini toplarken Taffarel'i de dönmeye ikna etti. Yeniden yuvaya dönme kararını almasının ardından Taffarel de kolları sıvayıp dersine çalışmaya başladı. Bu sezonun tüm maçlarını izleyen Tafo, Muslera'nın eksiklerini bir bir tespit etti ve Terim ile de konuşup buna göre bir program uygulamaya başladı. Sürekli yan top zaafiyeti üzerinde yoğunlaşan Taffarel ve Muslera bu eksiği de bir hayli giderdi.Kendi döneminden az sayıda oyuncu kalan Fatih Terim, tüm maçlarda sahada olan Muslera'yı da takımın lideri yaptı. Deneyimli teknik adam, kalecisinden oyunu iyi okumasını ve o andaki taktik plana göre maçın hızını ayarlamasını, takım arkadaşlarının hücum durumuna göre bazen uzun bazen de kısa paslarla oyunu kurmasını istedi.Başakşehir maçında taraftarın oyunun hızlanması adına Muslera'ya bağırmalarını da Terim hem tribünlere hem de Muslera'ya yaptığı işaretle önlemişti. İkili sürekli maç içinde işaretlerle oyunu yönetirken Muslera'ya verilen bu yeni görev Uruguaylıyı yeniden G.Saray'a bağladı.Fatih Terim, sık sık Muslera'daki başarının adresi olarak Taffarel'i gösterse de Uruguaylı kalecinin performansındaki yükselmede İmparator'un da payı bir hayli fazla. İlk geldiğinde Muslera'nın bir hayli moralsiz olduğunu gören Terim, Taffarel'le birlikte oyuncusunu da rehabilitasyona aldı. Sahadaki başarılı sonuçlarla birlikte tüm takımda olduğu gibi Muslera'nın da toparlanması uzun sürmedi.224 - Muslera, G.Saray'daki 7. sezonunu geçirirken geride kalan sezonlarla birlikte toplam ligde 224 maça çıktı... Uruguaylı file bekçisi bu 224 maçın tamamına ilk 11'de başladı.0.7 - Muslera, Igor Tudor döneminde maç başına 1.3 gol yeme ortalaması yakalarken Fatih Terim ile birlikte bu rakam düşerken maç başına 0.7 oldu.