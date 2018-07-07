Terim ve Taffarel ailesi maçı birlikte takip etti! Maç sonu Terim'den yorum

Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Brezilya-Belçika maçını izleyen Fatih Terim, maç sonu Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fransa-Uruguay maçının ardından Brezilya-Belçika karşılaşmasını da yerinden takip etti.

Mücadeleyi Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan Taffarel ile birlikte izleyen Fatih Terim, maçın ardından paylaşımda bulundu.

"BREZİLYA'YI DESTEKLEDİK"

Terim paylaşımında; "Birlikte büyüyen çocuklarımızla destekledik Brezilya'yı. Sonuçta üzüldük ama dostluk baki... Sizi seviyorum Taffarel ailesi" ifadelerini kullandı.

Brezilya, Belçika'ya 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında elendi.


 

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07.07.2018
 Hırvatistan
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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