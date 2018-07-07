Terim ve Taffarel ailesi maçı birlikte takip etti! Maç sonu Terim'den yorum

💫Fatih Terim: "Birlikte büyüyen çocuklarımızla destekledik Brezilya'yı. Sonuçta üzüldük ama dostluk baki... Sizi seviyorum Taffarel ailesi" pic.twitter.com/UK4nKFTbRL



— Sporx (@sporx) 6 Temmuz 2018

teknik direktörü, Fransa-Uruguay maçının ardındankarşılaşmasını da yerinden takip etti.Mücadeleyi Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan Taffarel ile birlikte izleyen Fatih Terim, maçın ardından paylaşımda bulundu.Terim paylaşımında; "Birlikte büyüyen çocuklarımızla destekledik Brezilya'yı. Sonuçta üzüldük ama dostluk baki... Sizi seviyorum Taffarel ailesi" ifadelerini kullandı.Brezilya, Belçika'ya 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında elendi.