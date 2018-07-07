Terim ve Taffarel ailesi maçı birlikte takip etti! Maç sonu Terim'den yorum
Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Brezilya-Belçika maçını izleyen Fatih Terim, maç sonu Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fransa-Uruguay maçının ardından Brezilya-Belçika karşılaşmasını da yerinden takip etti.
Mücadeleyi Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan Taffarel ile birlikte izleyen Fatih Terim, maçın ardından paylaşımda bulundu.
"BREZİLYA'YI DESTEKLEDİK"
Terim paylaşımında; "Birlikte büyüyen çocuklarımızla destekledik Brezilya'yı. Sonuçta üzüldük ama dostluk baki... Sizi seviyorum Taffarel ailesi" ifadelerini kullandı.
Brezilya, Belçika'ya 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında elendi.
Mücadeleyi Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan Taffarel ile birlikte izleyen Fatih Terim, maçın ardından paylaşımda bulundu.
"BREZİLYA'YI DESTEKLEDİK"
Terim paylaşımında; "Birlikte büyüyen çocuklarımızla destekledik Brezilya'yı. Sonuçta üzüldük ama dostluk baki... Sizi seviyorum Taffarel ailesi" ifadelerini kullandı.
Brezilya, Belçika'ya 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasında elendi.
💫Fatih Terim: "Birlikte büyüyen çocuklarımızla destekledik Brezilya'yı. Sonuçta üzüldük ama dostluk baki... Sizi seviyorum Taffarel ailesi" pic.twitter.com/UK4nKFTbRL
— Sporx (@sporx) 6 Temmuz 2018
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|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0