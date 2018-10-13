Terim ve Şenol Güneş'in büyük kaybı!

Türk parasını koruma kapsamında dövizle yapılan iş ve hizmet sözleşmelerinin Türk Lirası'na dönüştürülmesi kararı, futbol dünyasına da damgasını vurdu.13 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve bu konuda verilen bir aylık süre bugün dolarken, bu durum kulüplerin rahat bir nefes almasına sebep olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olanları kapsayan bu kararın tebliğine göre yabancılar dışında kalan herkesin sözleşmesi, zorunlu olarak "Türk Lirası"na döndürülecek.Ancak bu durum, kulüplerin sunacağı sözleşme koşullarını çok önemli hale getirdi. Kulüpler Birliği Vakfı'nda alınan euro için 5.2'lik sabit kur uygulamasının ne kadar bağlayıcı olacağı da bu çalışma sonrasında ortaya çıkacak.Kulüplerde görev yapan ve başarısıyla kendini kabul ettiren, Fatih Terim, Şenol Güneş gibi teknik adamlara nasıl bir öneri sunulacağı da merak konusu...Bu sezon 3 milyon euro alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü kurla yaklaşık 21 milyon lira kazanırken, Kulüpler Birliği'nin önerdiği 5.2 TL ile 15 milyon 600 bin lira alacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa tebliğde yer alan ve belirli olacak 2 Ocak 2018'deki Merkez Bankası euro kuru ise 4.55... Bu da 13 milyon 657 bin 500 lira demek...Aynı şekilde üç büyüklerde görev yapan diğer yerli teknik adam, Şenol Güneş...Sezon başında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Şenol Güneş'in aldığı rakam resmi olarak açıklanmasa da, 2.5 milyon euro olduğu ifade edilmişti. Buna göre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü kurdan 17 milyon 125 bin lira alırken, Kulüpler Birliği'nin fikslediği 5.2'ye göre maaşı 13 milyon liraya inecek.Yerli futbolcuların bir kısmı üst düzey kazançlar elde etmekte... Euro cinsinden geliri bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal gibi isimlerin paraları da kulüpleri güncel kurdan ikna edemediği sürece düşecek.Son dönemde Medipol Başakşehir hariç bütün kulüplerin futbolcularıyla dövize endeksli sözleşme yaptığı düşünüldüğünde, yıldız olarak tanımlanan Türk futbolcular da Türk Lirası sözleşmeye geçerek önemli oranda gelir kaybı yaşayacak.Ligin en pahalı yerlilerinden Burak Yılmaz'ın 3 milyon 550 bin euro kazancı var. Ayrıca kadroda olup olmamasına bakılmaksızın kazanılan her bir puan başına da 12 bin 500 euro almakta... Yani Burak, bugünkü kura göre yaklaşık 25 milyon lirayı kazanç hanesine yazmakta... Ancak Kulüpler Birliği'ndeki prensip anlaşmasına göre euro 5.2'den sabitleneceği için bu bedel Trabzonspor'un golcüsünün sözleşmesine 18 milyon 460 bin euro olarak yansıyacak.Galatasaraylı Selçuk İnan da 2 milyon 950 bin euro ile en çok kazanan yerliler listesinde üst sıralarda bulunuyor. Bu da 20 milyon lirayı aşkın bir bedele karşılık gelmekte... Kulüplerin sabit kuru olan 5.2 düşünüldüğünde ise Selçuk'un ücreti 15 milyon 340 bin lira olacak.Fenerbahçe'de de Mehmet Topal'ın 2 milyon 600 bin euro aldığı belirtilmekte... Bunun Türk lirası karşılığı bugün 17 milyon 810 bin lira... Kulüplerin istediği 5.2 kuruna göre ise bu paranın karşılığı 13 milyon 520 bin lira oluyor.Beşiktaş'ta en çok kazanan yerli pozisyonundaki Oğuzhan Özyakup ise 2 milyon 500 bin euro seviyesinde... Bu da Türk lirası olarak bugünkü kura göre 17 milyon 125 bin lira... Ancak siyah-beyazlı futbolcu, Kulüpler Birliği'nin önerdiği rakamı kabul ettiği için garanti ücreti 13 milyon liraya düşüyor.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugüne kadar tüm sözleşmelerini Türk lirası olarak yaptı. Gerek kulüp çalıştırıcılığında gerekse A Milli Takımı'nın başında olduğu dönemlerde Avcı hep Türk lirasında kaldı ve mukavelelerini buna göre gerçekleştirdi.Dövizde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, tüm ülkede ilan edilen Türk Lirası'na dönüş seferberliğine uyan Beşiktaş Yönetimi, Türk vatandaşı tüm futbolcuların sözleşmelerini TL'ye çevirdi.Siyah - beyazlıların 5.2'den euro kurunu sabitlediği öğrenildi. Takımdaki tüm yerli oyuncuların bu durumu kabul ettiği bildirilirken, teknik direktör Şenol Güneş ise henüz yine sözleşmeye imza atmadı.Kulüplerde yer alan yerli statüsündeki futbolcuların önemli bir kısmı, çifte vatandaş...Dolayısıyla bunların nasıl bir uygulama içerisinde olacağı da merak konusu oldu. Ancak uzmanlar, başka bir milli takımda oynamış olsa bile (Eren Derdiyok gibi...) futbolcuların Türk vatandaşı kaldığı sürece Türk Lirası olarak sözleşme yapma zorunluluğu bulunduğunu dile getirdi. Fakat gurbetçiler ve çift pasaport taşıyan isimler, Türk vatandaşlığından çıkarsa dövizle para kazanabilecek.Yayınlanan tebliğin dördüncü maddesine göre, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri" dövize endeksli olarak devam edebilecek. Bunun dışında kalan teknik adam ile futbolcuların mukaveleleri yenilenecek."Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında" alınan karara ilişkin tebliğ ile karanlıkta kalan birçok nokta da açıklığa kavuşmuş oldu.Türk parası olarak yapılacak sözleşmede mutabakata varılamazsa; döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2 Ocak 2010'deki Merkez Bankası'nın efektif satış kuru uygulamaya konacak.Ancak yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılacak.