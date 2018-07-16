Terim: "Tıpkı televizyonda konuşup mahkemede darp raporu sunanlar gibi"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray IGTV'de önemli açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2018 10:17
Terim: 'Tıpkı televizyonda konuşup mahkemede darp raporu sunanlar gibi'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray IGTV'de önemli açıklamalarda bulundu.


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