Terim: "Tıpkı televizyonda konuşup mahkemede darp raporu sunanlar gibi"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray IGTV'de önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2018 17:59
Terim: 'Tıpkı televizyonda konuşup mahkemede darp raporu sunanlar gibi'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray IGTV'de önemli açıklamalarda bulundu.


Diğer Haberler

Lyon'dan Marcelo açıklaması! Ayrılık gelebilir Dünya Transferler

Lyon'dan Marcelo açıklaması! Ayrılık gelebilir
Terim: 'Tıpkı televizyonda konuşup mahkemede darp raporu sunanlar gibi' Sosyal Medya Dedikoduları

Terim: "Tıpkı televizyonda konuşup mahkemede darp raporu sunanlar gibi"
'Messi Fenerbahçe'de değil miydi?' Sosyal Medya Dedikoduları

"Messi Fenerbahçe'de değil miydi?"
Ünal Karaman Burak Yılmaz'ın ameliyatını açıkladı! Trabzonspor

Ünal Karaman Burak Yılmaz'ın ameliyatını açıkladı!
Mustafa Cengiz'den Antalya'da transfer açıklaması Transferler

Mustafa Cengiz'den Antalya'da transfer açıklaması
Beşiktaş, CSKA'ya farklı mağlup oldu Beşiktaş

Beşiktaş, CSKA'ya farklı mağlup oldu
Fatih Terim: 'Televizyonda atıp tutanlar...' Galatasaray

Fatih Terim: "Televizyonda atıp tutanlar..."
Hem koşarım hem uçarım Sosyal Medya Dedikoduları

Hem koşarım hem uçarım
Göztepe, Altınordu'yu devirdi Göztepe

Göztepe, Altınordu'yu devirdi
Daha fazla göster
1

Damien Comolli'den İngiltere'de Sissoko mesaisi!
2

Janssen tamam, sıra Tottenham'da!
3

Cocu'nun özel Volkan Demirel talebi!

4

Galatasaray'ın 3. transferi; Serdar Gürler
5

Domagoj Vida için pazarlıklar kızıştı
6

Freiburg, Çağlar Söyüncü'nün fiyatını belirledi!
7

Kasımpaşa'dan Trezeguet için indirim yok!
8

Aatif'tan sürpriz transfer sözleri
9

Cocu'dan transfer yanıtı; "İşimiz zor"
10

Beşiktaş'ta rota yeniden Chicharito!
yukarı ok