Terim: 'Saracchi derbide oynamak istiyor, Muslera...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan isimler hakkında açıklamalarda bulundu.



"EMRE AKBABA DÖNÜYOR"



Emre Akbaba ile ilgili konuşan Fatih Terim "Emre Akbaba bu hafta antrenmanlara başlıyor, o da en kısa sürede bizimle olacak. Saracchi çok ağır değil ama bir sakatlığı var, çabuk atlatacaktır." dedi.



"SARACCHI DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR"



Marcelo Saracchi hakkında bilgi veren Terim "Fenerbahçe maçına oynatabilir miyiz bilmiyorum ama Saracchi oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.



"MUSLERA'YI YAZMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"



Fernando Muslera'nın lisansının askıya alınıp alınmayacağı hakkında da konuşan Terim "Aldık, sattık işlemi gerçek manada gerçekleşirse oynamasa da Muslera'yı listeye yazmak istiyorum olmazsa da Ocak ayında listeye yazacağım. Ocak'ın önüne çekebilir miyiz, buna bakacağız" diye konuştu.



