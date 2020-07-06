Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezon 6 derbi maçta sadece bir kez kazanırken 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.



Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp Kadıköy'de 3-1 yendi. Beşiktaş'a 0-0 ve 1-0'lık skorlarla diş geçiremedi. Trabzon'la ilk maçta 1-1 berabere kaldı, pazar günü rakibine 2-0 yenildi.



EN KÖTÜ SERİ EGALE EDİLDİ



Süper Lig'de son 5 maçında 4 beraberlik (Sivas, Beşiktaş, G.Antep, Başakşehir), 1 yenilgi (Rize) alan Galatasaray, pazar günü Trabzonspor'a da boyun eğdi.



Terim yönetiminde daha önce Kasım 2003-Ocak 2004 arasında 6 maçı kazanamayan sarı-kırmızılılar, bu kötü seriyi egale etti.



