Terim, sadece Kadıköy'de derbi kazandı

Galatasaray, bu sezon çıktığı 6 derbide sadece Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti. 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Terim, sadece Kadıköy'de derbi kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2020 12:02
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezon 6 derbi maçta sadece bir kez kazanırken 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp Kadıköy'de 3-1 yendi. Beşiktaş'a 0-0 ve 1-0'lık skorlarla diş geçiremedi. Trabzon'la ilk maçta 1-1 berabere kaldı, pazar günü rakibine 2-0 yenildi.

EN KÖTÜ SERİ EGALE EDİLDİ

Süper Lig'de son 5 maçında 4 beraberlik (Sivas, Beşiktaş, G.Antep, Başakşehir), 1 yenilgi (Rize) alan Galatasaray, pazar günü Trabzonspor'a da boyun eğdi.

Terim yönetiminde daha önce Kasım 2003-Ocak 2004 arasında 6 maçı kazanamayan sarı-kırmızılılar, bu kötü seriyi egale etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için