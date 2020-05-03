KALSALAR DA OLUR GİTSELER DE

GURBETÇİ GENÇLER GETİRİLECEK

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim liglere verilen arayı fırsata çevirip, yeni sezon planları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezonun sonunda takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuların yerine alternatif isimler koyan Terim, kiralık yabancıların ise yüksek maliyetle elde tutulmasına sıcak bakmıyor.Bu oyuncuların bedelsiz tutulma ihtimali olursa değerlendirilecek ancak yüksek maliyetli oyuncu dönemi sona erecek. Galatasaray'la kiralık sözleşmesi yeni sezonda da devam edecek olan Saracchi ise kadroda kalacak. Onun yanında Terim'in mutlaka kalmasını istediği bir başka isim de Muslera.Belhanda, Feghouli, Falcao, Marcao, Luyindama gibi piyasası olan yıldızların satışı için ise fırsatlar değerlendirilecek. Kulübün maliyetlerini düşürüp, bunun yanında gelir de getirecek bu oyuncular konusunda Terim'in politikası, 'Kalsa da olur gitse de olur' şeklinde.Tecrübeli teknik adam, geçen sezon kiraya verilen ve geri dönecek olan Diagne'yi ise kesinlikle düşünmüyor. Senegalli yeniden kiralanacak. Sözleşmesi biten Mariano'ya da 'Kal' denilmeyecek. Nagatomo ise zaten gözden çıkartılmıştı. Yerli oyunculardan Şener Özbayraklı da ayrılıyor. Sağ bekte Linnes kalma olasılığı bulunan isimlerden biri.Galatasaray yeni sezonda yerli oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla yola devam etmeyi planlıyor.Eldeki kaliteli yerlilerin sayısı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın gelişiyle artacak. Bunun yanı sıra Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'dan genç gurbetçi oyuncuları kadrosuna katmak için çalışma yapıyor. Terim ve ekibinin takip ettiği gençler Aslan'a kazandırılacak. Terim, kadroya güçlü bir de lider oyuncu katarak yola devam etmek düşüncesinde.