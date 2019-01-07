MANGALA TRANSFERİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Galatasaray'da Antalya kampı başlamış olmasına rağmen sarı kırmızılılar henüz transfer yapamadı. Yönetimden stoper ve forvet mevkilerine 2'şer takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim, taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyor.Kulüp 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, idari menajer Şükrü Hanedar ve antrenör Hasan Şaş, Terim'in istediği futbolcuları alabilmek için kampa gitmeyip İstanbul'da kaldı. Albayrak-Hanedar-Şaş üçlüsü transfer görüşmeleri yapıyor.Galatasaray yönetimi, stoper listesinin 1 numarasında yer alan Eliaquim Mangala'nın transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Manchester City'de forma giyen Mangala'yı sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan sarı kırmızılılar, hem futbolcuyu hem de kulübünü ikna etmeye çalışıyor.Sarı kırmızılılar bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışırken, İngiliz kulübünün, 10 ay süren sakatlığını yeni atlatan Fransız futbolcu için herhangi bir ücret istemesi beklenmiyor. Bu sezon Manchester City U23 takımıyla 3 maça çıkan Eliaquim Mangala, 99 dakika sahada kaldı.