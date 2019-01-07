  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Terim, Mangala'nın transferini istiyor!

Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketliliği başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Manchester City'de forma giyen Mangala'yı istiyor. Yönetim, yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynak: Hürriyet
Terim, Mangala'nın transferini istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2019 09:47
Galatasaray'da Antalya kampı başlamış olmasına rağmen sarı kırmızılılar henüz transfer yapamadı. Yönetimden stoper ve forvet mevkilerine 2'şer takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim, taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyor.

Kulüp 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, idari menajer Şükrü Hanedar ve antrenör Hasan Şaş, Terim'in istediği futbolcuları alabilmek için kampa gitmeyip İstanbul'da kaldı. Albayrak-Hanedar-Şaş üçlüsü transfer görüşmeleri yapıyor.

MANGALA TRANSFERİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Galatasaray yönetimi, stoper listesinin 1 numarasında yer alan Eliaquim Mangala'nın transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Manchester City'de forma giyen Mangala'yı sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan sarı kırmızılılar, hem futbolcuyu hem de kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

27 yaşındaki Mangala'nın Manchester City'den yılda net 4 milyon Euro ücret aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde 6 aylık maliyetinin 2 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi.

Sarı kırmızılılar bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışırken, İngiliz kulübünün, 10 ay süren sakatlığını yeni atlatan Fransız futbolcu için herhangi bir ücret istemesi beklenmiyor. Bu sezon Manchester City U23 takımıyla 3 maça çıkan Eliaquim Mangala, 99 dakika sahada kaldı.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için