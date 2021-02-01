Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Tarih Kulvar Terim'in takımı Kocaman'ın takımı Skor 27 Eylül 2002 Süper Lig Galatasaray İstanbulspor 2-0 15 Mart 2003 Süper Lig Galatasaray İstanbulspor 2-1 6 Aralık 2003 Süper Lig Galatasaray İstanbulspor 1-3 7 Aralık 2011 Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe 3-1 17 Mart 2012 Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe 2-2 22 Nisan 2012 Süper Final Grubu Galatasaray Fenerbahçe 1-2 12 Mayıs 2012 Süper Final Grubu Galatasaray Fenerbahçe 0-0 12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe 3-2 16 Aralık 2012 Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe 2-1 12 Mayıs 2013 Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe 1-2 17 Mart 2018 Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe 0-0 23 Kasım 2018 Süper Lig Galatasaray Konyaspor 1-1 12 Mayıs 2019 Süper Lig Galatasaray Konyaspor 0-0 18 Ağustos 2019 Süper Lig Galatasaray Konyaspor 1-1 26 Ocak 2020 Süper Lig Galatasaray Konyaspor 3-0

Süper Lig'in 23. haftasında salı günü karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti.Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.Fatih Terim ile Aykut Kocaman rekabetinde oynanan maçlar şöyle: