Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Süper Lig'de karşılaşacak Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman daha önce 15 kez birbirlerine rakip oldu. Tecrübeli teknik adamların rekabetinde Terim, galibiyet sayılarında 6-3 önde bulunuyor

Haber; AA
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Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu
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01 Şubat 2021 15:06
Süper Lig'in 23. haftasında salı günü karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

- Terim galibiyetlerde üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti. 

Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.

İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.

- Terim-Kocaman rekabeti

Fatih Terim ile Aykut Kocaman rekabetinde oynanan maçlar şöyle:

  Tarih   Kulvar Terim'in takımı   Kocaman'ın takımı    Skor
  27 Eylül 2002   Süper Lig Galatasaray   İstanbulspor   2-0
  15 Mart 2003   Süper Lig Galatasaray   İstanbulspor   2-1
   6 Aralık 2003   Süper Lig Galatasaray   İstanbulspor   1-3
   7 Aralık 2011   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   3-1
  17 Mart 2012   Süper Lig  Galatasaray   Fenerbahçe   2-2
  22 Nisan 2012   Süper Final Grubu  Galatasaray   Fenerbahçe   1-2
  12 Mayıs 2012   Süper Final Grubu Galatasaray   Fenerbahçe   0-0
  12 Ağustos 2012    TFF Süper Kupa Galatasaray   Fenerbahçe   3-2
  16 Aralık 2012   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   2-1
  12 Mayıs 2013   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   1-2
  17 Mart 2018   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   0-0
  23 Kasım 2018   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   1-1
  12 Mayıs 2019   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   0-0
  18 Ağustos 2019   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   1-1
  26 Ocak 2020   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   3-0


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