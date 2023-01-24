Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu

Fatih Terim, İngiliz basının köklü kuruluşu Guardian'ın düzenlediği listenin jürisine seçilen ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.



The Guardian'ın Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu seçimlerinde jüri olarak yer alan Terim, böylelikle bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.



Terim ile birlikte ilk kez Brezilyalı eski futbolcu Maicon ile Norveçli eski futbolcu Jan Age Fjortoft ilk kez jüri koltuğunda oturdu.



2012 yılından beri düzenlenen ödüllerde Lionel Messi, 5 kez ilk sırada seçilan isim olmayı başarmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ