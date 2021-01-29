Terim, gelir gelmez kadroya yazdı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı 11'inde kazanan kadroyu tek mecburiyet dışında değiştirmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Terim, gelir gelmez kadroya yazdı!
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29 Ocak 2021 17:57
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik Gaziantep FK maçının 11'inde tek bir değişiklik yaptı.

Yeni Malatyaspor maçının 11'inde yer alıp Gaziantep maçında ilk 11'e alınmayan tek isim sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli oldu. Kadrodaki diğer 10 futbolcu yerlerini korumayı başardı. Sofiane Feghouli yerine Fatih Terim'in tercihi ise Emre Kılınç oldu.

LUYINDAMA'YA ÜST ÜSTE 3. KESİK

Beşiktaş maçında gole sebebiyet veren hatalar yapan Christian Luyindama, üst üste üçüncü maçında da ilk 11'e giremedi. Denizlispor maçında süre alamayan Luyindama, Yeni Malatyaspor maçının son 5 dakikasında oyuna dahil olmuştu.

ONYEKURU VE HALİL YEDEKLERDE

Galatasaray'ın yeni transferleri Henry Onyekuru ve Halil İbrahim Dervişoğlu, Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alındı.





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