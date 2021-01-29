Terim, gelir gelmez kadroya yazdı!

LUYINDAMA'YA ÜST ÜSTE 3. KESİK

ONYEKURU VE HALİL YEDEKLERDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik Gaziantep FK maçının 11'inde tek bir değişiklik yaptı.Yeni Malatyaspor maçının 11'inde yer alıp Gaziantep maçında ilk 11'e alınmayan tek isim sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli oldu. Kadrodaki diğer 10 futbolcu yerlerini korumayı başardı. Sofiane Feghouli yerine Fatih Terim'in tercihi ise Emre Kılınç oldu.Beşiktaş maçında gole sebebiyet veren hatalar yapan Christian Luyindama, üst üste üçüncü maçında da ilk 11'e giremedi. Denizlispor maçında süre alamayan Luyindama, Yeni Malatyaspor maçının son 5 dakikasında oyuna dahil olmuştu.Galatasaray'ın yeni transferleri Henry Onyekuru ve Halil İbrahim Dervişoğlu, Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alındı.