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Terim, Florya'da kontrolü ele aldı! U21'e kadar...

Galatasaray'da Igor Tudor, Florya'da altyapıların yüzüne bakmazken Fatih Terim, 5 yaşında ilk futbol eğitiminin başladığı okullardan, U21'e kadar tüm yaş kategorileriyle tepeden tırnağa ilgileniyor.

Kaynak: Haberturk
Terim, Florya'da kontrolü ele aldı! U21'e kadar...
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26 Şubat 2018 10:22
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Florya'ya geldiği günden beri sadece A takımla değil, altyapıdaki futbol akademisinden, 5 yaşında ilk futbol eğitiminin başladığı futbol okullarına kadar her kategoriyle yakından ilgileniyor.

Bu durum herkesin takdirini topluyor. Dün saat 16.00'da yapılacak antrenman öncesinde tüm ekibine öğlene kadar izin veren Terim, sabahın erken saatlerinde tesislere giderek, mesaiye başladı. Terim, altyapı ve futbol okullarında öğrenim gören futbolcu adaylarını izleyerek hem miniklerle hem de hocalarıyla konuştu. Antrenman sırasında bir anda karşılarında efsane hocayı gören miniklerin heyecanı dikkat çekerken, öğrenci velileri ile de bir araya gelen Terim, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Florya'daki potansiyeli değerlendirmek için gece gündüz çalışan Fatih Terim, gelecek yıllar için kurtuluşun altyapıdan geçtiğini düşünüyor. Bu yüzden yaş gruplarına bakmadan akademideki her yere yetişmeye çalışıyor.

YETENEK AVCILARI

Tecrübeli teknik adamın göreve geldiği günden beri sık sık yaptığı bu ziyaretler, altyapıdaki büyük değişimin sinyalini verirken, özellikle Terim'in direktifiyle tesislerde yapılan tadilatlar ve düzenlemeler futbolcu adayları ile hocalarının daha verimli ortamda çalışmasını sağladı. Terim'in yıllardır kader birliği yaptığı isimlerden Ali Yavaş ve Müfit Erkasap'ın da Florya'da mesaiye başlayarak, eski günlerdeki gibi her yıl A takıma oyuncu çıkarabilmek için uğraş verecekleri öğrenildi.



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