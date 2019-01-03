, Eren Derdiyok'a da kadro planları arasında olmadığını söyledi.Galatasaray'da gözden çıkarılan bir diğer isim olan Eren Derdiyok, tesislere gelmesine karşın antrenmana çıkmadı. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması beklenen Eren Derdiyok'un kendisine takınılan tavırdan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Yarım sezon daha sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok, Fatih Terim'in isteğiyle kadro dışı bırakıldı. Terim tarafından gözden çıkarılan Eren Derdiyok'un, kendisine kulüp bulması bekleniyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki santrfora, İsviçre'denile, Almanya'danvekulüpleri talip. Ayrıca Göztepe de Eren Derdiyok'u transfer etmek istiyor.