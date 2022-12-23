Terim: 'Doğru teklif, doğru proje olursa düşünüyorum'

Fatih Terim, TRT Spor'a verdiği röportajda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Deneyimli teknik adam Galatasaray'daki görevinden ayrıldıktan 15 gün sonra bile teklif aldığını ancak dinlenmeye ihtiyacı olduğunu sonradan anladığını belirterek, "Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz." sözlerini kullandı.



Terim, bundan sonra herhangi bir kulüpte görev alıp almamasıyla ilgili konuya ise, "Ben zaten neyin ne olacağını söyleyeceğim. Son birkaç aydır faaliyetlerimizde de söylüyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyler düşünüyorum." açıklamasını yaptı.





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