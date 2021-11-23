Terim dibe vurdu! En çok yenilgi yaşadığı sezon

Fatih Terim 13. haftalar itibariyle Galatasaray'ın başında en çok yenilgi yaşadığı sezonu yaşıyor. Ayrıca en az puan topladığı ve en az galibiyet aldığı 2. sezonu geçiriyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Terim dibe vurdu! En çok yenilgi yaşadığı sezon
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23 Kasım 2021 13:09
Derbide şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında çok geride kalırken, teknik direktör Fatih Terim de kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor. Puan tablosu, yaşanan başarısızlığı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

EN YÜKSEK YENİLGİ SAYISI

Şu ana kadar 4 yenilgisi olan Galatasaray, Terim yönetiminde 13. haftalar itibariyle en yüksek sayıya ulaştı.

Sarı- Kırmızılılar ayrıca sadece 6 galibiyet alarak Fatih Terim döneminin en az kazandığı ikinci sezonunu yaşıyor.

İKİ SEZON ÖNCE DE 8. SIRADAYDI

Toplanan 21 puan da Terim'le elde edilen en kötü ikinci performans oldu. Ayrıca Cimbom, tecrübeli hoca yönetiminde ikinci kez 13. haftayı 8. sırada tamamladı.

Galatasaray iki sezon önce de yine Terim'le 13 maçta 5 galibiyet almış ve 8. sırada kalmıştı.

TEK TESELLİ AVRUPA LİGİ!

Süper lig'de şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Galatasaray'ın tek avuntusu UEFA Avrupa Ligi'nde alınan başarılı skorlar oldu. 


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