Şampiyonlar Ligi için orta saha takviyesine öncelik veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hazırlık maçlarında Donk, Selçuk, Belhanda ve Feghouli'yi merkezde denedi. Ancak istediği verimi alamadığı için Ndiaye'yi takımda görmek istediğini bir kez daha yönetime iletti.
Orta sahadaki tek bankosu Fernando olan tecrübeli hoca, Senegalli yıldız Ndiaye'nin mutlaka transfer edilmesini talep etti. Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Ağustos'a kadar bekleyecek.
Ndiaye bu tarihe kadar Ada'dan kulüp bulamazsa Aslan, bir yıllık kiralama formülü için Stoke City ile masaya oturacak. 27 yaşındaki futbolcunun da Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtiliyor.
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Orta sahadaki tek bankosu Fernando olan tecrübeli hoca, Senegalli yıldız Ndiaye'nin mutlaka transfer edilmesini talep etti. Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Ağustos'a kadar bekleyecek.
Ndiaye bu tarihe kadar Ada'dan kulüp bulamazsa Aslan, bir yıllık kiralama formülü için Stoke City ile masaya oturacak. 27 yaşındaki futbolcunun da Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın