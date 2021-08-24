Terim'den Oğulcan yanıtı: 'Üzülüyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan konusunda Atakaş Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in sözleri:



"Çok açık yüreklilikle bu konuları kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. Halletme konusunda iki tarafın profesyonelleri Florya'da müthiş bir çalışma yaptı. Sonunda 3 aşağı, 5 yukarı, oyuncular, rakamlar anlaşıldı. Avrupa'da bana soruldu, tüm samimiyetimle açıkladım. Daha sonra TFF, Galatasaray, Rizespor bazı şeyler gelişti.



Uzağında kalmak istiyorum ama Sayın Başkanımız rahatsız oldukları tarafları anlattılar. O konu Galatasaray ile Rizespor arasında halledilmelidir, halledilir. Ancak, burada çeşitli milli takımlarda hizmet etmiş bir Oğulcan var. Belki daha da edecek."



"OĞULCAN İÇİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"



"Bizim faydalanamadığımız bir Oğulcan var. O da bu konulardan hayli sıkıntılı. İşin başka boyutları açıkçası ben o taraflarda olmak istemiyorum ama gönlüm Oğulcan'ın oynayabilmesi, iki tarafın da bir noktada buluşması. Ancak tabii ki zaman neler gösterecek. Oğulcan'ın oynamamasından üzüntü duyuyorum tabii ki."



