Terim'den Immobile'ye kanca!

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Ciro İmmobile için sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.
İtalyan golcünün, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden teklif aldığı iddia ediliyor.
2026 yılına kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, cazip bir teklif gelmesi durumunda Süper Lig kariyerine ara vererek Suudi Arabistan'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
FATİH TERİM'İN TAKIMINA GİDEBİLİR
Sezon başında da Suudi Arabistan'dan teklifler alan Immobile'nin, Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuyor.
İMMOBILE'NİN GOL PERFORMANSI
Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 34 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta etkileyici bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'de çıktığı 13 maçta, 5'i penaltıdan olmak üzere 9 gol atan İmmobile, toplamda siyah-beyazlı formayla 20 karşılaşmada görev aldı ve takımına 13 golle katkı sağladı.
Tecrübeli golcünün devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.
İtalyan golcünün, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden teklif aldığı iddia ediliyor.
2026 yılına kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, cazip bir teklif gelmesi durumunda Süper Lig kariyerine ara vererek Suudi Arabistan'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
FATİH TERİM'İN TAKIMINA GİDEBİLİR
Sezon başında da Suudi Arabistan'dan teklifler alan Immobile'nin, Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuyor.
İMMOBILE'NİN GOL PERFORMANSI
Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 34 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta etkileyici bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'de çıktığı 13 maçta, 5'i penaltıdan olmak üzere 9 gol atan İmmobile, toplamda siyah-beyazlı formayla 20 karşılaşmada görev aldı ve takımına 13 golle katkı sağladı.
Tecrübeli golcünün devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.