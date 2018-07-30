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Terim: "Bundan sonra 3. sınıf takımlarla..."

Dostluk maçı kapsamında dün Tunus'ta Club Africain ile karşılaşan Galatasaray'da rakibin sert futbolu herkesi sinirlendirdi. Maç içinde oyuncularına yapılan sert faüllere sahanın içine girip tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra yöneticiler de "Bir daha böyle 3. sınıf takımlarla oynamamak en iyisi... Futbolcularımızı Allah korudu" dediler.

Kaynak: Haberturk
Terim: 'Bundan sonra 3. sınıf takımlarla...'
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30 Temmuz 2018 11:09
Aldıkları davet üzerine Tunus'a giderek Club Africain takımıyla bir hazırlık maçı oynayan Galatasaray, pişman oldu. Adı 'Dostluk maçı' olmasına rağmen Tunuslu oyuncuların 90 dakika sert oynamasından yakınan Sarı-Kırmızılılar, herhangi bir futbolcusunu ciddi bir sakatlığa kurban vermediği için karşılaşmanın sonunda adeta şükretti.

Oyuncularına yönelik sert müdahalelerden dolayı oldukça sinirlenen Fatih Terim'in yanı sıra yönetim de olaya sessiz kalamadı. Mücadelenin sertlik dozu arttıkça gerilen idareciler, maç boyunca Tunus ekibine isyan etti.

Yapılan sert müdahaleleri şaşkınlıkla izleyen yönetimin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Bir daha böyle 3. sınıf takımlarla oynamamak en iyisi... Sezon başlamak üzere ve çok önemli kayıplar verebilirdik. Futbolcularımızı Allah korudu" ifadelerini kullandıkları kaydedildi.

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