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Terim, Alan'dan Necati Ateş yaratacak

Terim ve ekibi, Necati Ateş'in 2011-2012'de takıma yaptığı katkıyı Alan'dan bekliyor. O dönemde Galatasaray ara transferde Necati'yi kadrosuna katmış ve yıldız oyuncu, 8 gollük performansıyla sarı-kırmızılıların kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Kaynak: Sabah
Terim, Alan'dan Necati Ateş yaratacak
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05 Ocak 2019 08:11
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov gibi isimlerle ilgilenmediklerini belirtirken Alan ve Demba Ba'yı yalanlamadı. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alan'la yıllık 3.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Brezilyalı golcünün bonservisini elinde getireceğini bildiren menajerleri, talep ettikleri 3 milyon Euro'luk imza parasında indirime zorlanıyor.

RODRİGUES'İN YERİNE KANAT FORVET ARANIYOR

2011-12 sezonunda ara transferde Necati Ateş'i kadrosuna katan Galatasaray, golcü futbolcunun 16 maçta 8 gollük performansıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Fatih Terim ve yardımcıları, Alan'dan da futbol stilini benzettikleri Necati gibi katkı bekliyor. Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan Necati Ateş'in Alan hakkında olumlu rapor verdiği öğrenildi. Al İttihad'a giden Rodrigues'in yerine kanat forvet arayan sarı-kırmızılılar, istediği mali şartlarda oyuncu bulamazsa Demba Ba'yı bedavaya kiralayacak.



Şu anda teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş, 2011-12 sezonunun ikinci yarısında 16 maçta forma giymiş ve 8 kez rakip ağları havalandırmıştı. Necati'nin G.Saray kariyerinde 140 maçı ve 65 golü var.

Alan Carvalho, kariyerindeki 287 maçta 163 gol ve 66 asistle oynadı.

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