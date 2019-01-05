Terim, Alan'dan Necati Ateş yaratacak

; Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov gibi isimlerle ilgilenmediklerini belirtirken Alan ve Demba Ba'yı yalanlamadı. Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alan'la yıllık 3.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Brezilyalı golcünün bonservisini elinde getireceğini bildiren menajerleri, talep ettikleri 3 milyon Euro'luk imza parasında indirime zorlanıyor.2011-12 sezonunda ara transferde Necati Ateş'i kadrosuna katan Galatasaray, golcü futbolcunun 16 maçta 8 gollük performansıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Fatih Terim ve yardımcıları, Alan'dan da futbol stilini benzettikleri Necati gibi katkı bekliyor. Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan Necati Ateş'in Alan hakkında olumlu rapor verdiği öğrenildi. Al İttihad'a giden Rodrigues'in yerine kanat forvet arayan sarı-kırmızılılar, istediği mali şartlarda oyuncu bulamazsa Demba Ba'yı bedavaya kiralayacak.Şu anda teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş, 2011-12 sezonunun ikinci yarısında 16 maçta forma giymiş ve 8 kez rakip ağları havalandırmıştı. Necati'nin G.Saray kariyerinde 140 maçı ve 65 golü var.Alan Carvalho, kariyerindeki 287 maçta 163 gol ve 66 asistle oynadı.