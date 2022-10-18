Terence Jonathan Parker: 'Daha iyi oynamalıydık'

THY EuroLeague'de Fenerbahçe'ye 84-63 mağlup olan ASVEL'de başantrenör Terence Jonathan Parker, karşılaşmayı değerlendirdi.



Kısa bir açıklama yapan Terence Jonathan Parker, şu ifadeleri kullandı;



"Beklediğimiz gibiydi. Hücum ve savunmada daha disiplinli olmamız gerekirdi. Daha iyi savunma ve hücumla oynamamız gerekiyordu."





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