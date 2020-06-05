7 MAÇTA 4 GOL ATTI, PATLADI!

Galatasaray ile adı anılan Belçika ekibi Kortrijk'in 21 yaşındaki genç yıldızı Terem Moffi için açıklama geldi.Kortrijk Genel Menajeri Matthias Leterme, Terem Moffi'yi Galatasaray'ın istediğine dair çıkan haberler üzerine, "Terem Moffi, çok örnek bir genç. Kendisini çok geliştirecek, çok önemli yerlere gelecek. Ancak, bizimle daha 10 maça bile çıkmadı. Onu, bu kadar kısa süre içerisinde satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.21 yaşındaki 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet Terem Moffi, bu sezon Belçika Jupiler League'de oynadığı 7 maçta 4 gol attı ve performansıyla heyecan yarattı.Birçok kulübün dikkatini çeken Terem Moffi için Galatasaray dşında Fransa'dan Saint-Etienne ve Belçika'dan Anderlecht'in de ciddi şekilde ilgilendiği basına yansıdı.2023'e kadar Kortrijk ile sözleşmesi bulunan Moffi, Ocak 2020'de 150 bin euro karşılığı Litvanya ekibi Riteriai'den transfer edildi.