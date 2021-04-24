Teravih namazının faziletleri, teravihin sevapları

Teravih namazı faziletleri öğrenilerek huzur içerisinde namazlarımızı kılabiriz. Ramazanda kılınan teravih namazının faziletleri için doğru bilgiler araştırılıyor. Doğru bilgilerle teravih namazı kılmak isteyenler önce namaz saatlerini takip etmek, daha sonra da teravih namazı nasıl kılınır? teravih namazınden sonra okunan dua, teravih namazından önce okunan dua, teravih namazı bilgileri, teravih namazına niyet nasıl edilir?İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki:1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır. Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır. "Teravih namazının 1. Gün fazileti ve sevapları nedir?" sorusuna verilecek en net cevap budur.2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü'min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: "Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi."4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân'ı hatmetmiş kadar sevap ihsan eder.5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram'da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.7. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.12. gece teravih namazını kılan: Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Kıyamet günü yüzü ayın 14. Günündeki gibi parlar.13. gece teravih namazını kılana: Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir.14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar. Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala'daki makamını görür. Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz'i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.26. gece teravih namazını kılanı: Allah'ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.27. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.28. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.30. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın Cemâl'ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim" Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)"Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.""Allah'ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun."Teravih namazında müezzinlik yapmak için, müezzin olacak kişinin öncülüğünde yatsı namazına başlanır. Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekâtlık son sünnet kılınır. Son sünnetten sonra müezzin: "Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim." "Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet" der. Cemaat teravih namazına niyetlenir ve namaza başlanır."Rabbena amenna bima enzelte vettebe'narrasule fektübna meaşşahidîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz."Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz.Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran,Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.Sübhane zil-mülki vel-melekut.Sübhane zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut.Sübhan-el melikil mevcud. Sübhanel melik-il ma'bud.Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-i Ramazan.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel gufran.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahıruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illahu. (Allahümme salli ala Muhammed.)Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhaba) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli ala Muhammed)"Euzü Besmele" çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya" diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.İkinci rekâta başlarken önce "Besmele" çekilir, ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.Öncelikle "Besmele" çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.Teravih namazı tekbiri nasıl getirilir? Teravih namazı kılarken tekbir nasıl getirilir?Son rekâtta da öncelikle "Besmele" çekilir ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası", ardından "Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.Bu yıl teravih namazının evde kılınabileceği tavsiye edildiğinden dolayı teravih namazına niyet edilmesi gerekmektedirTek başına teravih namazı kılmak için "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazımı kılmaya" diyerek namaza başlayabilirsiniz. Eğer cemaat yapılıyorsa "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmelisiniz.İki rekatta bir selam vererek ya da dört rekatta bir selam vererek teravih namazı kılınabilir.