Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır (Diyanet)

Teravih namazı nasıl kılınır şeklinde en doğru ve güncel bilgilerin yer aldığı şekilde derlemeler gerçekleştirdik. Teravih namazı kaç rekattır, teravih namazı nasıl kılınır şeklinde yapılan aramalara doğru cevabı haberimizde bulabilirsiniz. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

08 Mayıs 2020 13:22
Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır (Diyanet)
Doğru teravih namazına ilişkin gerçek bilgiler mevcuttur. Bu bilgileri teravih namazı nasıl kılınır belirtileri ile doğru olan en güncel tarifleri sizler için derledik. Nasıl namaz kılınacağına ilişkin en anlaşılır şekilde haberimize göz atabilirsiniz. Teravih namazı nasıl kıldırılır konusuyla ilgili büyük çağlı aramalar müslümanlar tarafından araştırılmakta ve doğrusu öğrenilmeye çalışılmaktadır. Çünkü bu sene koronavirüs sebebiyle toplu halde Teravih namazı kılınmayacağı açıklanmıştı. Bu sebebpe teravih namazı Kur'an'da söylendiği şekilde nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. TERAVİH NAMAZI NASIL KILDIRILIR? ADIM ADIM REKAT TARİF
1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz



3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.



TERAVİH NAMAZI EVDE Mİ KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Teraviz namazı 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti.

Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." yanıtını Teraviz namazı verdi.

Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir

Tek başına evde teravih namazı nasıl kılınır?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.



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